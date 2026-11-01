У листопаді 2026 року українські родини з дітьми матимуть право на різні види державної допомоги. Сума залежить від обставин, зокрема від народження дитини, її віку, наявності інвалідності, статусу ВПО або перебування під опікою. Для окремих категорій сімей передбачені щомісячні виплати, для інших одноразова грошова підтримка чи компенсація витрат на догляд.

Факти ICTV розповідають, які передбачені соціальні виплати на дітей в листопаді 2026 року та на які суми можуть розраховувати батьки та законні представники.

Виплати на дітей з 1 листопада 2026 року: що передбачено для новонароджених

Українські сім’ї, у яких дитина народилася з 1 січня 2026 року, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 50 тис. грн. Гроші виплачують на кожного новонародженого, тому в разі народження двійні чи трійні допомогу призначають окремо на кожну дитину.

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Звернутися по виплату може один із батьків або опікун, з яким постійно проживає дитина. Для дітей, народжених до 2026 року, зберігаються попередні умови призначення допомоги.

Окремо передбачена програма Пакунок малюка. Родина може вибрати натуральну допомогу у вигляді набору необхідних речей для немовляти або отримати грошову компенсацію.

У 2026 році її розмір становить 8 451 грн. Сума дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей віком до шести років.

Ще одна можливість, доступна батькам у 2026 році, — оформити Пакунок малюка до народження дитини. Подати заявку можна починаючи з 36-го тижня вагітності.

Допомога на догляд за дитиною до року

Щомісячна державна підтримка передбачена для батьків та інших законних представників, які доглядають за дитиною до досягнення нею одного року.

У 2026 році виплата становить 7 тис. грн на місяць. Якщо дитина має інвалідність, розмір допомоги збільшується до 10,5 тис. грн.

Право на виплату мають також сім’ї, у яких станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився один рік.

Соціальні виплати на дітей 1 листопада: програма єЯсла

Після того як дитині виповнюється рік, родина може претендувати на допомогу за програмою єЯсла. Вона призначена для батьків або законних представників, які вийшли на роботу на повний робочий день.

Розмір щомісячної виплати у 2026 році становить 8 тис. грн на дитину. Якщо йдеться про дитину з інвалідністю, сім’я може отримувати 12 тис. грн на місяць.

Гроші призначають із місяця, наступного за місяцем досягнення дитиною одного року. Виплати здійснюють до місяця, у якому дитині виповнюється три роки включно.

Для звернення встановлений шестимісячний строк після виникнення права на допомогу. Якщо сім’я подасть документи в цей період, виплату можуть нарахувати за попередній час відповідно до правил програми.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

У 2026 році жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, передбачена допомога в розмірі 7 тис. грн на місяць.

Стандартна тривалість періоду, за який призначають виплату, становить 126 календарних днів. Із них 70 днів припадає на час до пологів, ще 56 — після народження дитини.

Якщо пологи були ускладненими або народилося двоє чи більше дітей, післяпологовий період збільшується до 70 днів. Для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога передбачена за 180 календарних днів.

Виплати одиноким матерям: від чого залежить сума

Допомогу одиноким матерям розраховують індивідуально. На її розмір впливають вік дитини та середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну людину.

Держава покриває різницю між прожитковим мінімумом для дитини відповідної вікової категорії та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу. Через це дві родини з дітьми однакового віку можуть отримувати різні суми.

Максимальні розміри допомоги у 2026 році становлять:

2 817 грн — на дитину віком до шести років;

3 512 грн — на дитину від шести до 18 років;

3 328 грн — на особу віком від 18 до 23 років, якщо вона навчається за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Отже, під час визначення суми враховують не лише вік дитини, а й фінансове становище сім’ї.

На яку допомогу можуть розраховувати багатодітні сім’ї

Для родин, які виховують трьох і більше дітей, у 2026 році передбачена щомісячна виплата на третю та кожну наступну дитину.

Розмір допомоги становить 2 100 грн на місяць на кожну дитину, на яку поширюється програма. Гроші виплачують до місяця, коли дитині виповнюється шість років включно.

Ця підтримка не залежить від доходів родини або вартості майна, яке їй належить. Водночас допомогу не призначають сім’ям, які вже отримують базову соціальну допомогу.

Виплати на дітей під опікою та піклуванням

Діти, які залишилися без батьківського піклування, можуть отримувати державну підтримку через своїх опікунів або піклувальників. Розмір допомоги залежить від віку дитини та наявності інвалідності.

Максимальна сума у 2026 році становить:

7 042,50 грн — на дитину віком до шести років;

8 780 грн — на дитину від шести до 18 років.

Для дітей з інвалідністю передбачені підвищені розміри виплат:

9 859,50 грн — на дитину з інвалідністю віком до шести років;

12 292 грн — на дитину з інвалідністю від шести до 18 років.

Під час розрахунку враховують інші надходження дитини. Якщо вона отримує пенсію, аліменти, стипендію або окремі інші виплати, розмір допомоги на опіку чи піклування можуть зменшити на відповідну суму.

Допомога дітям з інвалідністю у листопаді 2026 року

Державна соціальна допомога дітям з інвалідністю продовжує діяти й у листопаді. Остаточна сума залежить від установленої категорії інвалідності, віку дитини та права на надбавку за догляд.

Базовий показник, який використовують у розрахунках у 2026 році, становить 1 816,50 грн. Однак це не означає, що кожна дитина отримуватиме саме таку суму. За наявності підстав для додаткової виплати фактичний розмір допомоги може бути вищим.

Аліменти на дитину: мінімальна та максимальна суми

Розмір аліментів залежить від домовленості між батьками або рішення суду. Законодавство визначає гарантований мінімум і граничну суму, яку враховують під час стягнення аліментів.

Мінімальний гарантований розмір дорівнює половині прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2026 році це:

1 408,50 грн — для дітей віком до шести років;

1 756 грн — для дітей від шести до 18 років.

Максимальний розмір аліментів становить десять прожиткових мінімумів:

28 170 грн — для дитини до шести років;

35 120 грн — для дитини від шести до 18 років.

Конкретна сума може відрізнятися від мінімальної чи максимальної межі залежно від обставин справи та способу визначення аліментів.

Соціальні виплати на дітей з 1 листопада для родин ВПО

Діти зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть отримувати допомогу на проживання в розмірі 3 тис. грн на місяць.

Із квітня 2026 року для призначення виплат на дітей-ВПО не враховують дохід батьків. Проте це не скасовує інших умов програми. Під час ухвалення рішення можуть перевіряти відповідність сім’ї встановленим критеріям, зокрема щодо майнового стану та фактичного проживання дитини.

Для інших категорій внутрішньо переміщених осіб щомісячна допомога становить 2 тис. грн.

Компенсація за послуги няні

Програма Муніципальна няня дає змогу окремим категоріям родин компенсувати витрати на догляд за дитиною. Сума залежить від тривалості послуг і фактичної вартості роботи няні.

У 2026 році компенсацію обчислюють за погодинною ставкою 52 грн, яка відповідає розрахунку на основі мінімальної зарплати. Враховують не більше ніж 165 годин догляду на місяць. Таким чином, гранична сума компенсації становить 8 580 грн на місяць, але не може перевищувати фактичну вартість послуг.

Скористатися програмою можуть не всі сім’ї. Зокрема, під час воєнного стану вона передбачена для батьків дітей віком до трьох років, якщо один із батьків має статус ВПО. Також право на компенсацію мають окремі родини з дітьми до шести років, які проживають у місцевостях, де неможливо забезпечити належне функціонування дитячих садків.

Одноразова виплата 50 тис. грн дітям, які повернулися в Україну

Серед програм підтримки під час війни передбачена одноразова допомога в розмірі 50 тис. грн для дітей, які повернулися в Україну після депортації, примусового переміщення або перебування на тимчасово окупованих територіях.

Програма охоплює також молодих людей віком від 18 до 23 років, якщо на момент депортації, примусового переміщення чи перебування на ТОТ вони ще були дітьми.

Виплата має допомогти родині забезпечити потреби дитини після повернення, облаштувати її побут і полегшити адаптацію в Україні.

Пакунок школяра: до 1 листопада можна оформити допомогу 5 000 грн

Батьки дітей, які у 2026 році пішли до першого класу, можуть подати заяву на отримання одноразової допомоги за державною програмою Пакунок школяра до 1 листопада. Розмір виплати становить 5 000 грн на кожного першокласника.

Гроші можна витратити на підготовку дитини до навчання: придбати шкільне приладдя, книжки, канцтовари, одяг і взуття.

Оформити допомогу через застосунок Дія можуть батьки першокласника, усиновлювачі та інші законні представники дитини, які є громадянами України.

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачено інший порядок подання заяви. Законному представнику потрібно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Подати документи можна незалежно від місця реєстрації.

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