Протести у Білорусі: Лукашенко пригрозив студентам відрахуванням

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, відрахуванням з університетів. Таку заяву він озвучив під час наради з підготовки шостих Всебілоруських народних зборів.
– Якщо ви прийшли навчатися, то робіть це. Ті, хто бере участь в акціях протесту, порушують законодавство. Їх потрібно відрахувати з університетів.
Також Лукашенко озвучив пропозицію відправити деяких студентів-протестувальників в армію, а інших залишити на вулиці. Таку ж думку він висловив щодо викладачів, хоча наголосив, що таких наразі дуже мало.
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ОМОН розігнав протестувальників у Мінську
Напередодні, 26 жовтня ОМОН розігнав акцію протесту у Мінську. У центрі міста зібралися сотні людей, силовики застосовували до них фізичну силу, деяких затримали.
Люди тікали до найближчих кафе та магазинів.
Джерело: TUT.BY