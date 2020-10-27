PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Протести у Білорусі: Лукашенко пригрозив студентам відрахуванням

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, відрахуванням з університетів. Таку заяву він озвучив під час наради з підготовки шостих Всебілоруських народних зборів.

– Якщо ви прийшли навчатися, то робіть це. Ті, хто бере участь в акціях протесту, порушують законодавство. Їх потрібно відрахувати з університетів.

Також Лукашенко озвучив пропозицію відправити деяких студентів-протестувальників в армію, а інших залишити на вулиці. Таку ж думку він висловив щодо викладачів, хоча наголосив, що таких наразі дуже мало.

Читайте: Перейшли червону межу. Лукашенко назвав страйк білорусів тероризмом

ОМОН розігнав протестувальників у Мінську

Напередодні, 26 жовтня ОМОН розігнав акцію протесту у Мінську. У центрі міста зібралися сотні людей, силовики застосовували до них фізичну силу, деяких затримали.

Люди тікали до найближчих кафе та магазинів.

Джерело: TUT.BY

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка