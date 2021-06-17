17 червня Верховна Рада ухвалила законопроект №4486 щодо ефективного управління закладами освіти та державним майном. За нього проголосували 290 народних депутатів.

Відповідно до законопроекту, майно державних і комунальних закладів освіти не підлягає приватизації. Крім того, його не можна використовувати для провадження видів діяльності, які не передбачені законом.

Також документ передбачає, що заклади освіти можуть безоплатно передавати своє майно, яке не використовується, іншим закладам.

Законопроект про регулювання Нацради

17 червня депутати також підтримали законопроект щодо забезпечення незалежності Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Документ врегульовує процедури призначення та припинення повноважень членів апарату. Також йдеться про поліпшення умов оплати праці.