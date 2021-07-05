Заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова повідомила, що у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у Києві, візьмуть участь декілька десятків країн.

Джапарова заявила, що перелік країн є таємницею, адже Росія використовує всі свої важелі впливу, а також шантаж, щоб дискредитувати платформу.

Метою Росії є те, щоб саміт відвідало якомога менше країн.

За словами Еміне Джапарової, наразі країни поділились на три категорії.

Перша категорія підтвердила свою участь офіційною нотою. Друга – це країни, які підтвердили свою участь, і тепер визначаються із рівнем представництва.

Третя категорія ще не визначилась остаточно із самою участю у Кримській платформі.

Про це Джапарова розповіла на Всеукраїнському форумі Україна 30. Міжнародна політика, та додала, що до другої категорії належать Німеччина і Франція.

Політик заявила, що саміт завершиться підписанням важливого документу.

– Саміт завершиться підписанням амбітного документа – Кримської декларації, або Кримської Хартії. Ми зараз працюємо з партнерами над назвою, – повідомила посадовиця.

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