Вітренко назвав спосіб збереження транзиту газу після добудови Північного потоку-2

Німецькі компанії можуть забезпечити збереження транзиту газу через Україну після закінчення будівництва Північного потоку-2.

Про це під час форуму Україна 30 повідомив голова правління компанії Нафтогаз Юрій Вітренко.

– Зараз провідні німецькі компанії отримують газ від Газпрому. Саме вони можуть перенести точки передачі газу на кордон України та Росії і забронювати потужності газотранспортної системи України. Це буде найкращим прикладом того, що Україна не втратить транзит газу після добудови Північного потоку-2, – пояснив він.

Також Юрій Вітренко нагадав, що для України питання збереження транзиту газу передусім не економічне, а безпекове.

Днями міністр фінансів країни ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина активно працює над тим, щоб зберегти транзит газу з Росії через Україну в країни ЄС.

Зараз позиція Німеччини полягає у тому, що газопровід Північний потік-2 повинен бути добудований, але транзит блакитного палива через Україну необхідно зберегти.

Фото: Нафтогаз