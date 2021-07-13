Зеленський розповів, на які гарантії розраховує Україна після запуску Північного потоку-2

Після запуску російського газопроводу Північний потік-2 Україна повинна мати гарантії нормального газопостачання на 10-15 років.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

– Щороку ми отримуємо за транзит газу $2 млрд. Якщо ми говоримо про зелений курс, до якого прагне Україна, то від цієї суми частину коштів ми витрачаємо і на зміну інфраструктури. Але скільки років потрібно, щоб вийти на реальний результат від відновлювальної енергетики? Я думаю, 10-15. Тому ми повинні бути впевнені, що протягом цих 10-15 років у нас буде нормальне газопостачання, ці гарантії нам потрібні, – сказав президент.

12 липня під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Володимир Зеленський також заявив, що транзит російського газу через Україну є стримувальним фактором агресії РФ.

А от запуск російського газопроводу Північний потік-2 може загрожувати безпеці країни, про що свідчить концентрація російських військ біля кордонів України.

Крім того, глава держави переконаний, що газопровід є великою загрозою, яка ховається під маскою економічного проекту.