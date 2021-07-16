Запровадження фіксованої річної ціни на газ із 1 травня 2021 року вбереже громадян України від тарифних стрибків в опалювальний сезон.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 16 липня.

За словами Шмигаля, ціна на газ в Європі зросла до максимальної за останні 13 років.

Як пояснив прем’єр, посилаючись на дані Оператора ГТС, зараз потрібно європейцям віддавати понад $450 за тис. куб. м.

– Такої ціни не було з 2008 року. Це означає, що українські домогосподарства були б змушені платити 13-15 грн за куб. м газу. Але цього не відбувається, – сказав він.

Шмигаль зауважив, що завдяки встановленню річних тарифів на газ велика частина споживачів не відчує стрибків цін в опалювальний сезон.

– Ми застрахували людей від стрибків цін на газ, які ми бачимо зараз. Тобто, наприклад, споживачі Нафтогазу сьогодні платять 7,96 грн за куб. м, – додав він.

Водночас прем’єр нагадав, що регулювання тарифів на тепло повністю передане місцевій владі. Тож стабільні контракти дозволять теплокомуненерго отримувати блакитне паливо без коливання ціни.