Державний департамент США схвалює судову реформу в Україні за підтримки глави держави Володимира Зеленського. Про це в Twitter повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

– Сподіваємось, що ці зміни допоможуть посилити інституції країни, сприяти прозорості та кращому майбутньому для всіх українців, – наголосив прес-секретар.

Так у Держдепі відреагували на схвалення законопроектів 5068 (про Вищу раду правосуддя) та 3711-д (про Вищу кваліфікаційну комісію суддів) посольством США в Україні.

– Ці закони допоможуть прокласти шлях до оновлення судової влади на основі принципів доброчесності та професіоналізму, – зауважили в посольстві. – Готові підтримати партнерів для успішного впровадження цих законів, відновлюючи довіру громадян та інвесторів до судової системи.

We welcome the judicial reform laws passed by the @ua_parliament with the strong backing of the President of Ukraine. We hope these changes will help strengthen Ukraine’s institutions, promote transparency, and lead to a brighter future for all Ukrainians. https://t.co/2uMvMuunwG — Ned Price (@StateDeptSpox) July 19, 2021

20 липня Верховна Рада збереться на позачергову сесію, щоб розглянути проекти постанов, які блокують підписання законів №3711-д (про Вищу кваліфікаційну комісію суддів), №3822 (про реформу Укроборонпрому), №5068 і №5069 (про Вищу раду правосуддя).

Після розблокування їх зможе підписати голова Верховної Ради Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський.

Законопроект 3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів Верховна Рада ухвалила 29 червня, 5 липня документ підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Однак 8 липня президент застосував право вето до закону через суперечливість статей про вагу голосу міжнародних експертів і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

13 липня депутати підтримали усі шість пропозицій президента.

14 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон №5068, який регулює порядок призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

Джерело: Нед Прайс