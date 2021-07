Державний департамент США схвалює судову реформу в Україні за підтримки глави держави Володимира Зеленського. Про це в Twitter повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

Так у Держдепі відреагували на схвалення законопроектів 5068 (про Вищу раду правосуддя) та 3711-д (про Вищу кваліфікаційну комісію суддів) посольством США в Україні.

We welcome the judicial reform laws passed by the @ua_parliament with the strong backing of the President of Ukraine. We hope these changes will help strengthen Ukraine’s institutions, promote transparency, and lead to a brighter future for all Ukrainians. https://t.co/2uMvMuunwG

— Ned Price (@StateDeptSpox) July 19, 2021