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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Прозорість та краще майбутнє: Держдеп США про судову реформу в Україні

держдеп сша

Державний департамент США схвалює судову реформу в Україні за підтримки глави держави Володимира Зеленського. Про це в Twitter повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

– Сподіваємось, що ці зміни допоможуть посилити інституції країни, сприяти прозорості та кращому майбутньому для всіх українців, – наголосив прес-секретар.

Так у Держдепі відреагували на схвалення законопроектів 5068 (про Вищу раду правосуддя) та 3711-д (про Вищу кваліфікаційну комісію суддів) посольством США в Україні.

– Ці закони допоможуть прокласти шлях до оновлення судової влади на основі принципів доброчесності та професіоналізму, – зауважили в посольстві. – Готові підтримати партнерів для успішного впровадження цих законів, відновлюючи довіру громадян та інвесторів до судової системи.

20 липня Верховна Рада збереться на позачергову сесію, щоб розглянути проекти постанов, які блокують підписання законів №3711-д (про Вищу кваліфікаційну комісію суддів), №3822 (про реформу Укроборонпрому), №5068 і №5069 (про Вищу раду правосуддя).

Після розблокування їх зможе підписати голова Верховної Ради Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський.

Законопроект 3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів Верховна Рада ухвалила 29 червня, 5 липня документ підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Однак 8 липня президент застосував право вето до закону через суперечливість статей про вагу голосу міжнародних експертів і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

13 липня депутати підтримали усі шість пропозицій президента.

14 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон №5068, який регулює порядок призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

Джерело: Нед Прайс

Фото: Dreamstime

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