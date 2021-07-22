Представники Конгресу Сполучених Штатів Америки звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон.

Про це заявила співголова Групи підтримки України у Конгресі Марсі Каптур. За її словами, президенту США Джо Байдену надіслали листи з закликом змінити дату зустрічі.

Зустріч Зеленського та Байдена запланована на 30 серпня, проте Конгрес США у період з 7 серпня до 20 вересня буде на канікулах. Це ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

Дату мають намір змінити для того, щоб члени Конгресу перебували у Вашингтоні в один час. Каптур висловила сподівання, що президент США розгляне лист із закликом.

Вона зазначила, Джо Байден дуже зайнятий, оскільки він перший рік обіймає цю високу посаду. Однак, на думку конгресвумен, змінити дату зустрічі – не складно, водночас такий крок дозволить провести належний діалог з президентом України.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на запрошення Джо Байдена у Вашингтон. Глава української держави зазначив, що очікує на змістовну та плідну зустріч.

Під час зустрічі з Байденом Зеленський планує обговорити питання миру на Донбасі, сферу безпеки України та підтримку низки реформ.