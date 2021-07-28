23 серпня 2021 року незадовго до Дня 30-річчя незалежності України у Києві відбудеться саміт Кримської платформи. Цей майданчик змінить ставлення міжнародної спільноти до російської окупації півострова Криму.

Таку думку висловиви міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу у середу, 28 липня.

Як пояснив глава українського МЗС, влада РФ всіляко намагається закрити питання окупації Криму.

Однак Кулеба публічно зауважив, що питання Криму не закриють доти, поки півострів не повернуть під контроль України.

– Крим для Росії вже став чемоданом без ручки. Але Кримська платформа перетворить його на непідйомний вантаж, – наголосив дипломат.

За словами міністра, саміт буде регулярною роботою на багатьох рівнях.

Що таке Кримська платформа?

Це дипломатичний майданчик для міжнародних переговорів. Його створили з метою сприяння деокупації Криму та захисту норм і принципів міжнародного права.

Як повідомив Кулеба, братимуть участь у переговорах близько 28 держав.

За підсумками саміту Кримської платформи мають підписати декларацію. У документі зазначать принципово важливі положення для української сторони.