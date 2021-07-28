23 серпня 2021 року незадовго до Дня 30-річчя незалежності України у Києві відбудеться саміт Кримської платформи. Цей майданчик змінить ставлення міжнародної спільноти до російської окупації півострова Криму.
Таку думку висловиви міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу у середу, 28 липня.
Як пояснив глава українського МЗС, влада РФ всіляко намагається закрити питання окупації Криму.
Однак Кулеба публічно зауважив, що питання Криму не закриють доти, поки півострів не повернуть під контроль України.
– Крим для Росії вже став чемоданом без ручки. Але Кримська платформа перетворить його на непідйомний вантаж, – наголосив дипломат.
За словами міністра, саміт буде регулярною роботою на багатьох рівнях.
Що таке Кримська платформа?
Це дипломатичний майданчик для міжнародних переговорів. Його створили з метою сприяння деокупації Криму та захисту норм і принципів міжнародного права.
Як повідомив Кулеба, братимуть участь у переговорах близько 28 держав.
За підсумками саміту Кримської платформи мають підписати декларацію. У документі зазначать принципово важливі положення для української сторони.