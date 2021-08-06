Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Без газу Україна точно не залишиться: Данілов про Північний потік-2

Олексій Данілов

Влада України опрацьовує всі можливі ризики російського газопроводу Північний потік-2. На думку секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, Україна точно не залишиться без газу.

Про це Данілов заявив в інтерв’ю одному з українських видань. На його думку, український уряд має чітке розуміння та стратегію енергетичної безпеки.

– Одразу скажу: без газу Україна точно не залишиться. Ми всі ці питання відпрацьовуємо, – наголосив секретар РНБО.

Олексій Данілов зазначив, що заяви Російської Федерації щодо ситуації з Північним потоком-2 пов’язані з тим, що незабаром відбудуться вибори у Держдуму РФ.

– Потрібно розуміти, що у них є власні вибори, які будуть 19 вересня. Дуже багато процесів, які сьогодні відбуваються, зокрема голосні заяви Російської Федерації, мають свою внутрішню політичну причину, – розповів Данілов.

На думку секретаря РНБО, Україна не має розслаблятися, оскільки Російська Федерація для нашої держави – це постійний та щохвилинний ризик.

Читайте
Це рабство: Зеленський про залучення мешканців ОРДЛО до виборів у Росії

Джерело: Новое время

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка