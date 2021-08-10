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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

У МЗС України застерегли Мінськ від підтримки агресивної політики Росії

Лукашенко

Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від підтримки кремлівської агресії та попередило про можливі наслідки такої підтримки.

Відповідну заяву МЗС зробило 9 серпня, з нагоди річниці проведення у Білорусі невизнаних сфальсифікованих виборів та “обрання” самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

– Будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки, – застерігають у МЗС.

У повідомленні також зазначається, що Україна не буде втручатись у внутрішньополітичні справи Білорусі.

Окрім цього Міністерство закордонних відзначило погіршення ситуації зі свободою слова у Білорусі протягом року.

У відомстві вкотре відзначили, що Україна залишається другом білоруського народу і підтримує його бажання жити в демократичні країні.

9 серпня на скандальні заяви Лукашенко відреагували і в Офісі президента.

Там заявили, що на будь-які недружні кроки Мінськ отримає швидку і потужну відповідь, як від України, так і від міжнародної спільноти.

Джерело: МЗС

Фото: Getty Images

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