Міністерство закордонних справ України застерегло Білорусь від підтримки кремлівської агресії та попередило про можливі наслідки такої підтримки.

Відповідну заяву МЗС зробило 9 серпня, з нагоди річниці проведення у Білорусі невизнаних сфальсифікованих виборів та “обрання” самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

– Будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки, – застерігають у МЗС.

У повідомленні також зазначається, що Україна не буде втручатись у внутрішньополітичні справи Білорусі.

Окрім цього Міністерство закордонних відзначило погіршення ситуації зі свободою слова у Білорусі протягом року.

У відомстві вкотре відзначили, що Україна залишається другом білоруського народу і підтримує його бажання жити в демократичні країні.

9 серпня на скандальні заяви Лукашенко відреагували і в Офісі президента.

Там заявили, що на будь-які недружні кроки Мінськ отримає швидку і потужну відповідь, як від України, так і від міжнародної спільноти.