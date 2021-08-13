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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Це глобальна загроза – Кулеба про наміри РФ розмістити в Криму ядерну зброю

дмитро кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав глобальною загрозою наміри Російської Федерації розмістити в окупованому Криму ядерну зброю.

Про це Кулеба сказав під час брифінгу з питань зовнішньої політики 13 серпня.

– Це не локальне питання, а глобальна загроза. Будемо використовувати всі можливості для стримування Росії, – наголосив голова МЗС.

Кулеба запевнив, що Україна активно інформує  про це міжнародну спільноту для того, щоб вжити спільних контрзаходів.

Про наміри Росії розмістити на окупованому півострові ядерну зброю повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Своє занепокоєння Резніков висловив під час зустрічі із керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленом Говардом у Сполучених Штатах.

Також міністр зауважив, що наразі Росія тотально мілітаризувала акваторію Чорного моря та фактично окупувала Азовське.

Резніков згадав і про небезпеку газопроводу Північний потік-2, який загрожує Балтії та Європі.

Детальніше про небезпеку від російського газогону Північний потік-2 читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: МЗС

Фото: УНІАН

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