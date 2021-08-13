Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав глобальною загрозою наміри Російської Федерації розмістити в окупованому Криму ядерну зброю.
Про це Кулеба сказав під час брифінгу з питань зовнішньої політики 13 серпня.
– Це не локальне питання, а глобальна загроза. Будемо використовувати всі можливості для стримування Росії, – наголосив голова МЗС.
Кулеба запевнив, що Україна активно інформує про це міжнародну спільноту для того, щоб вжити спільних контрзаходів.
Про наміри Росії розмістити на окупованому півострові ядерну зброю повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Своє занепокоєння Резніков висловив під час зустрічі із керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленом Говардом у Сполучених Штатах.
Також міністр зауважив, що наразі Росія тотально мілітаризувала акваторію Чорного моря та фактично окупувала Азовське.
Резніков згадав і про небезпеку газопроводу Північний потік-2, який загрожує Балтії та Європі.
Детальніше про небезпеку від російського газогону Північний потік-2 читайте в матеріалі Фактів ICTV.