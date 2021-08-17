Міністерство закордонних справ поставить питання про те, яку владу представляє нинішнє посольство Афганістану в Україні.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

– Посольство Афганістану в Україні працює. Але безумовно ми поставимо питання про те, кого саме воно представляє, яку владу, – наголосив міністр.

За його словами, із подальшою позицією міністерство визначатиметься після отримання відповіді від посольства.

15 серпня угрупування Талібан захопило всі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул.

Президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну.

Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофіса Талібану Мухаммед Наїм повідомив про закінчення війни в Афганістані.

В аеропорту Кабула тисячі людей намагаються покинути країну. Це поки єдине місце в країні, яке досі не контролюють таліби.

Українським літаком вже евакуювали 79 осіб. Серед них – вісім громадян України. Ще один літак не може злетіти через критичну ситуацію в аеропорту.

Від стабілізації ситуації в країні залежить, чи прибуде туди новий український літак.

Поки міністерство закордонних справ закликає всіх українців в Афганістані, які хочуть евакуюватись, звертатися до посольств України в Таджикистані й Пакистані.