КМДА спростувала інформацію прокуратури про обшуки та заявила про тиск на міську владу

КМДА спростувала інформацію Київської міської прокуратури щодо обшуків 19 серпня у приміщеннях Департаменту будівництва та житлового забезпечення – КП Спецжитлофонд та Житлоінвестбуд-УКБ.

Вчора столична прокуратура опублікувала повідомлення на своєму сайті щодо проведення обшуків у приміщенні Київської міської державної адміністрації.

У ньому йшлося про те, що слідчі дії проводили з метою з’ясування обставин щодо начебто безпідставного перерахування коштів за послуги з організації культурних заходів.

У КМДА зазначили, що Спецжитлофонд та Житлоінвестбуд-УКБ під час проведення публічних закупівель діють як самостійні суб’єкти господарювання, отже вплив посадовців Департаменту будівництва неможливий.

Київська рада наголосила, що це не перший випадок, коли правоохоронці органи публікують неправдиві голосні звинувачення. З огляду на це, КМДА заявила про продовження тиску на міську владу столиці.

Обшуки у КМДА

19 серпня на сайті Київської міської прокуратури з’явилася інформація про обшуки у КМДА. Згідно з повідомленням, Печерська прокуратура на підставі рішення суду провели слідчі дії у приміщенні Київської міської ради.

За даними прокуратури, обшуки провели з метою начебто фіксації відомостей про безпідставне перерахування грошей за послуги з організації культурних заходів, які ніхто не надавав.