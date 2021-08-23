Кожна країна – учасниця саміту Кримської платформи визначить свого главу для співпраці із новоствореним офісом Кримської платформи.

Про це на саміті повідомив глава держави Володимир Зеленський.

– У кожній країні буде визначено відповідального чиновника для подальшої співпраці із новоствореним офісом Кримської платформи, – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що всі учасники саміту вже схвалили текст декларації. Вона буде відкрита для приєднання інших держав і міжнародних організацій.

– Декларація чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією, зобов’язання розглянути введення додаткових політичних, дипломатичних обмежувальних заходів щодо Росії у разі подальшої агресії, об’єднання зусиль усіх країн – учасниць нашої Кримської платформи для зміцнення безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні, – сказав глава держави.

Кримська платформа

23 серпня у столиці відбувся саміт Кримської платформи – ініціативи України, спрямованої на розробку координаційного механізму для повернення окупованого Росією Криму та захисту прав людини.

На захід зібралися делегації з більш ніж 40 держав світу та організацій. Серед них – представники Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії, Фінляндії, Румунії, Грузії, Хорватії, Швеції та президент Європейської Ради Шарль Мішель.