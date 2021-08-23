Позачергове засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться 23 серпня о 16.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Засідання ініціювали 156 народних депутатів. Розпорядження про його проведення голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав 18 серпня.

Парламентарі розглянуть законопроект №5775, ініціатором якого є сам спікер ВРУ.

Депутати мають ухвалити текст звернення Верховної Ради щодо посилення міжнародного співробітництва в межах Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

Адресувати листи мають до:

Організації Об’єднаних Націй,

Парламентської Асамблеї Ради Європи,

Парламентської Асамблеї ОБСЄ,

Парламентської Асамблеї НАТО,

Парламентської Асамблеї ОЧЕС,

Європейського парламенту,

урядів і парламентів іноземних держав.

23 серпня, у День прапора України, у столичному виставковому центрі Парковий стартує установчий саміт Кримської платформи.

Участь у ньому візьмуть 45 країн, які готові підтвердити незмінність формули Крим – це Україна.

Його підсумком стане ухвалення спільної декларації. До неї зможуть долучитися держави, представники яких не змогли приїхали до Києва.

Термін Кримська платформа вперше озвучив президент Володимир Зеленський під час виступу на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН 23 вересня 2020 року.

Тоді глава держави запросив друзів України до участі у створенні міжнародної дипломатичної ініціативи щодо деокупації півострова.

Уже 26 лютого 2021 року президент підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення 23 серпня в Україні установчого саміту Кримської платформи.