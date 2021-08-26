Завдяки Кримській платформі окупований півострів повернеться додому – Шмигаль

Проведення саміту Кримської платформи у Києві повертає тимчасово окупований Крим на порядок денний світової політики.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Я впевнений, що завдяки Кримській платформі наш Крим повернеться додому в Україну. Окремо також відзначу, що високий рівень іноземних делегацій на саміті дозволив обговорити та узгодити велику кількість інших важливих питань, – зазначив він.

Так, Денис Шмигаль додав, що в межах саміту Кримської платформи Україні і Грузії вдалося домовитися про взаємне визнання Covid-сертифікатів, з Румунією – про розвиток транскордонної інфраструктури та спільні енергетичні проекти, з Хорватією – про проведення українсько-хорватського бізнес-форуму.

23 серпня у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Це новий майданчик, створений за ініціативи України. Його головна мета – домогтися деокупації Криму.

Участь у Кримській платформі взяли представники 46 іноземних делегацій. За підсумками саміту вони підписали спільну декларацію.

Документ чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією і зобов’язання країн-підписантів розглянути додаткові обмежувальні санкції проти РФ у разі подальшої агресії. Більше про саміт Кримської платформи – читайте у нашому матеріалі.