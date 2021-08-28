Байден прийме Зеленського у Білому Домі: Псакі спростувала перенесення зустрічі президентів

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена переносити не будуть.

Про це заявила офіційний представник Білого Дому Джен Псакі.

За її словами, зустріч, як і було заплановано, відбудеться в Білому Домі.

– Наступного тижня очільник держави прийме Зеленського, – сказала Дженніфер Псакі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не помітив жодного індикатора можливості перенесення зустрічі президентів країн.

Раніше стало відомо, що президент України підпише зі своїм американським колегою одразу три договори. Документи стосуватимуться оборонного партнерства, проектів з досліджень, розробок і випробувань, а також космічної сфери.

Відповідні проекти угод заступник голови Офісу президента Роман Машовець обговорив із аташе з питань армії і оборони Бріттані Стюарт й іншими американськими чиновниками.

Машовець наголосив, що проекти трьох двосторонніх документів практично готові, а в США вже висловили готовність їх підписати під час візиту Зеленського в США.