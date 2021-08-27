Візит Зеленського до США: планується підписання трьох документів

Оборонне партнерство, проекти щодо досліджень, розробок і випробувань, а також у космічній сфері – під час візиту президента Володимира Зеленського до США буде підписано три важливих документи щодо співпраці у цих сферах.

Проекти відповідних угод заступник керівника Офісу президента Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні.

Машовець наголосив, що проекти трьох двосторонніх документів практично готові.

Американська сторона висловила готовність підписати угоди під час візиту Зеленського до США.

Вони узгодили й інші питання змістовного наповнення візиту.

Йшлося також про можливе збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони. Стюарт висловила готовність до таких кроків і надала пропозиції щодо їхньої практичної реалізації.

Зустріч Зеленський-Байден

Зустріч Володимира Зеленського і Джозефа Байдена у Вашингтоні відбудеться 31 серпня. Раніше вона планувалася на 30-те число.

Перенесення дати переговорів двох президентів пояснили розширенням програми візиту Зеленського до США.

Буде як розширений формат, так і зустріч тет-а-тет. Крім того, програмою візиту передбачено відвідання штату Каліфорнія.