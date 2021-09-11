Адміністрація Байдена прояснила, що зупинити СП-2 не вдасться – Волкер

Адміністрація президента США Джо Байдена прояснила, що зупинити Північний потік-2 не вдасться. При цьому США планують розвивати енергетику України.

Про це в коментарі Фактам ICTV на полях форуму YES Brainstorming висловив екс-спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

– Адміністрація Байдена вже прояснила, що санкції проти Німеччини або Північного потоку-2 не будуть введені. Тому зараз зупинити запуск Північного потоку-2 не вийде. І тому ми дійшли до того, що нам потрібно подивитися, щоб допомогти Україні підняти енергетику. У вас є природні ресурси – нафту, газ. Ви можете розвивати енергетику, – заявив він.

За його словами, далі будуть можливості приватної розмови про членство в НАТО.

– А далі – можливість поговорити про НАТО. Тому що я досі дотримуюся думки, що колективна безпека Альянсу серйозно сприймається як членами НАТО, так і Росією. Якщо Україна буде боротися за те, щоб стати членом НАТО, йти на правильному шляху, Україна буде в безпеці, – сказав Волкер.

Нагадаємо, 10 вересня в Газпромі заявили, що Північний потік-2 повністю добудували. Цей проект є загрозливим проектом для України через значні економічних втрат і можливості посилення агресії та впливу Росії, про що неодноразово заявляв глава держави Володимир Зеленський.

Зазначимо, в липні США та Німеччина уклали угоду про завершення будівництва Північного потоку-2. Сторони домовилися вжити ряд заходів у разі, якщо Росія буде використовувати газопровід як важіль впливу. Зокрема, Берлін зобов’язався ввести санкції.