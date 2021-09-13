Без бюджетної ночі, але гаряче: Гетманцев про ухвалення держбюджету-2022

У профільному парламентському комітеті прогнозують вчасне і подання проекту бюджету на 2022 рік, і його ухвалення.

– Попередній рік був не першим, коли бюджет подали вчасно, тобто до 15 вересня. Це терміни, які визначені Бюджетний кодексом, – заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від Слуги народу Данило Гетманцев в ефірі Україна 24.

Те, що потім відбувається дискусія навколо бюджету, на його думку, це нормальний демократичний процес.

– Я переконаний в тому, що бюджетної ночі цього року не буде, але, думаю, що буде гаряче, – підсумував нардеп.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив раніше, що уряд подасть на розгляд Верховної Ради проект держбюджету на 2022 рік 15 вересня.

За його словами, вперше документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки.

У комітеті парламенту з питань бюджету прогнозують, що головний кошторис держави презентують у сесійній залі 21 вересня.

Проект держбюджету-2022 Рада повинна розглянути до 20 жовтня.