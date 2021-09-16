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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Кулеба перервав трансляцію брифінгу через дзвінок президента

Дмитрий Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перервав брифінг через дзвінок президента України Володимира Зеленського.

Очільник МЗС встиг доповісти про розмову із новим головою Генеральної асамблеї ООН Абдуллою Шахідом і щойно почав говорити про розвиток регіональних альянсів, зупинився, зазначивши:

– Мені тут президент телефонує, можна на паузу поставити трансляцію? – сказав Дмитро Кулеба, після чого сигнал обірвався.

За три хвилини брифінг очільника МЗС відновився.

– Перепрошую, але було кілька робочих питань, які треба було обговорити, – зазначив міністр.

Відразу після цього Дмитро Кулеба продовжив доповідати з того місця, де зупинився.

Зокрема, зосередився на питанні розвитку Люблінського трикутника (платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, – Ред.) та нещодавній зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із його польським колегою Матеушем Моравецьким.

14 вересня в Нью-Йорку стартувала двотижнева 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Загальні дебати розпочнуться у вівторок 21 вересня й триватимуть до понеділка 27 вересня.

Цього ж дня виконувати повноваження голови Генасамблеї ООН почав Абдулла Шахід, який до цього очолював міністерство закордонних справ Мальдівів.

До порядку денного 76-ї сесії внесений і розгляд питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Через це її відвідати має намір і президент України Володимир Зеленський.

Фото: Урядовий портал

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