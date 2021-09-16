Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перервав брифінг через дзвінок президента України Володимира Зеленського.

Очільник МЗС встиг доповісти про розмову із новим головою Генеральної асамблеї ООН Абдуллою Шахідом і щойно почав говорити про розвиток регіональних альянсів, зупинився, зазначивши:

– Мені тут президент телефонує, можна на паузу поставити трансляцію? – сказав Дмитро Кулеба, після чого сигнал обірвався.

За три хвилини брифінг очільника МЗС відновився.

– Перепрошую, але було кілька робочих питань, які треба було обговорити, – зазначив міністр.

Відразу після цього Дмитро Кулеба продовжив доповідати з того місця, де зупинився.

Зокрема, зосередився на питанні розвитку Люблінського трикутника (платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, – Ред.) та нещодавній зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із його польським колегою Матеушем Моравецьким.

14 вересня в Нью-Йорку стартувала двотижнева 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Загальні дебати розпочнуться у вівторок 21 вересня й триватимуть до понеділка 27 вересня.

Цього ж дня виконувати повноваження голови Генасамблеї ООН почав Абдулла Шахід, який до цього очолював міністерство закордонних справ Мальдівів.

До порядку денного 76-ї сесії внесений і розгляд питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Через це її відвідати має намір і президент України Володимир Зеленський.