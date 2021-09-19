Цього тижня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект про Державний бюджет України на 2022 рік. На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, документ – реалістичний, збалансований, спрямований на розвиток і модернізацію України.

Про це Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, пріорітети нашої держави можна побачити на цифрах, а не казках окремих політиків.

Доходи бюджету заплановані на рівні 1 278 млрд грн (+162 млрд грн), видатки — 1 466 млрд грн (+103 млрд грн). Дефіцит бюджету зменшиться до 3,5% із запланованих у цьому році 5,5%, а інфляція знизиться до 6,2%. Держборг зменшиться до 50,8% ВВП (у 2021 році цей показник може досягнути 56,9%).

Шмигаль наголосив, що у бюджеті передбачено збільшення видатків на трансформацію сфери медицини, оборони та безпеки України, освіти, інфраструктури, соціальних програм, підвищення пенсій, підтримки бізнесу та розвиток регіонів.

Так, у 2022 році середня заробітна плата лікарів має збільшитися втричі – до 22,5 тис. грн. На початку 2019 року вона складала близько 6,3 тис. грн.

Понад 15 млрд грн виділять на забезпечення житлом військовослужбовців, понад 30 млрд – на техніку та озброєння, ще близько 11 млрд виділять на підвищення виплат.