Президент РФ Володимир Путін заявив, що розширення інфраструктури НАТО на територію України буде для Росії перетином її червоних ліній. У відповідь на це голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ці червоні лінії для Путіна обмежуються територією Росії.

Про це Кулеба написав в Twitter.

За його словами, влада України сама розбереться, що їй робити в інтересах свого народу.

– Червоні лінії Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи, – написав Кулеба.

«Червоні лінії» Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи. https://t.co/vxlmvzn7Ml — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 27, 2021

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін і Олександр Лукашенко неодноразово обговорювали тему потенційного розширення НАТО на територію України.

На питання, якими можуть бути заходи Росії та Білорусі у відповідь на розширення НАТО, Пєсков заявив, що це будуть “дії щодо гарантування безпеки двох держав”.

Відзначимо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що Україна запроваджує всі стандарти НАТО і готова до вступу за рішенням Альянсу.