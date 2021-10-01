Попереду багато роботи: реакція МЗС на слова євроаудитора про корупцію в Україні

У Міністерстві закордонних справ відповіли на слова європейського аудитора Юхана Партса про те, що в Україні широко поширена велика корупція, а підтримка ЄС і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів.

Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що звіт Європейської палати аудиторів щодо ситуації з корупцією охоплює період до 2019 року. Але з того часу відбулось чимало позитивних змін.

– Протягом останніх трьох років Україна досягла чималого прогресу в сфері розбудови антикорупційної архітектури. Курс на повне викорінення корупції не змінити. Попереду багато роботи, аби назавжди ліквідувати цілі корупційні екосистеми, що формувалися десятиліттями. Тому ми дуже відповідально підходимо до рекомендацій Євросоюзу, плануємо і надалі з ними працювати в інтересах українського народу. Серед найближчих кроків – ухвалення Антикорупційної стратегії на період до 2025 року, – зазначив речник.

Серед прикладів позитивних змін у питанні боротьби з корупцією Олег Ніколенко згадав запуск Вищого антикорупційного суду, перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення посадовців, посилення захисту викривачів корупції та підвищення ефективності антикорупційного контролю.

Крім того, речник МЗС додав, що йому хочеться вірити, що інколи відірвана від реальності критика про недостатній рівень реформ не має на меті замаскувати небажання ЄС рухатися далі на шляху європейської інтеграції України.

Днями Європейська палата аудиторів оприлюднила звіт, у якому йшлося про те, що в Україні, як і раніше, широко поширена велика корупція, а підтримка ЄС і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів.

Пізніше в одному з інтерв’ю Юхан Партс, який був відповідальний за підготовку звіту, заявив, що у Євросоюзі немає настільки корумпованих країн, як Україна.

Джерело: Європейська правда