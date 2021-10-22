Новим головою Верховного суду України став Всеволод Князєв. За його кандидатуру проголосували 98 суддів зі 169.

Всеволод Князєв обійме посаду 1 грудня 2021 року, відразу після завершення каденції чинної очільниці суду Валентини Данішевської.

Новий глава Верховного суду родом з Миколаєва, йому 42 роки. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.

З листопада 2017 року Владислав Князєв обіймав посаду судді Верховного суду і секретаря Великої палати. До цього працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом. З 2013 року Владислав Князєв був суддею Миколаївського обласного адміністративного суду, а з 2015 по 2017 рік – головою цього суду.

Верховний суд є найвищим судом у системі судоустрою України. Він забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

Він може звертатися до Конституційного суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Основного закону.

У складі Верховного Суду діють Велика палата, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд і Касаційний цивільний суд.

Джерело: Верховний суд

Фото: Верховний суд