Верховна Рада України цього пленарного тижня (з 2 по 5 листопада) планує розглянути кадрові питання. Йдеться, зокрема, про перестановки в Кабінеті міністрів.

Про це повідомив сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій спікер ВР Руслан Стефанчук.

– Повідомляю, що цього тижня планується низка кадрових призначень. Тому попросив би апарат ВР зробити все, щоб всі необхідні документи були підготовлені вчасно, – зазначив Стефанчук.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, своєю чергою, заявив, що кадрові питання хочуть розглянути в середу, 3 листопада.

– На нас чекає низка кадрових питань у середу. Я закликаю всіх колег з усіх фракцій розглянути у середу кадрові питання. Оскільки кадрових питань дійсно багато. Ми ризикуємо, що якщо якісь кадрові питання не пройдемо, то фактично підвісимо питання призначень в уряді. А наступного разу ми це вже зможемо зробити через тиждень, – розповів він.

Уже на брифінгу за підсумками погоджувальної ради Руслан Стефанчук поінформував, що кадрові питання можуть розглянути також у четвер, 4 листопада.

– Середа і четвер можуть пройти у питаннях, пов’язаних із кадрами. Це кадрові звільнення, кадрові призначення, – заявив спікер ВР.

Минулого тижня Арахамія повідомляв, що Верховна Рада в період з 2 по 5 листопада може розглянути щонайменше чотири кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. Одна з відставок стосується міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського (він уже написав заяву на звільнення).

Також є інформація про можливу відставку міністра оборони України Андрія Тарана. Повідомлялося, що замість нього може бути призначений Олексій Резніков – нинішній віце-прем’єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він уже подав заяву про звільнення з посади очільника Мінреінтеграції.

Фото: Верховна Рада