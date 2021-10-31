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Юлія Захарченко |

МЗС Грузії не обговорювало з Україною екстрадицію Саакашвілі

Саакашвілі

Міністерство закордонних справ Грузії не обговорювало з представниками України питання передавання затриманого Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомив очільник МЗС Грузії Давид Залкаліані. За його словами, ніякої комунікації з українськими дипломатами щодо екстрадиції Саакашвілі не було.

— Ми неодноразово пояснювали, що у такій ситуації екстрадиція не відбувається. Не було жодних подібних звернень, – розповів він.

Напередодні в деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, представники влади України мають намір повернути Саакашвілі, а перемовини щодо цього на дипломатичному рівні вже проводять.

Міністерство закордонних справ Грузії спростувало цю інформацію, заявивши, що жодних перемовин з Києвом щодо цього питання не проводили.

Затримання Саакашвілі

Ввечері 1 жовтня у Грузії затримали Міхеіла Саакашвілі, який раніше обіймав посаду президента цієї країни. Він повернувся у Грузію вперше з 2013 року.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування на знак протесту, а його лікар розповів про погіршення стану здоров’я політика та розповів про таласемію (спадкове генетичне захворювання крові), під час якої взагалі не можна голодувати.

Згодом Міністерство юстиції Грузії почало заперечувати цю інформацію. У відомстві заявили, що стан здоров’я Саакашвілі – задовільний, а його життєво важливі показники – у нормі.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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