Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Кадрові ротації в Кабміні: звільнені чотири заступники міністра економіки

Юлія Соколова
кабмін

Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра економіки, які працювали при вже колишньому очільнику відомства Олексієві Любченку.

Відповідні розпорядження від 5 листопада оприлюднені на офіційному сайті уряду.

Так, Кабмін звільнив Володимира Гринюка з посади першого заступника міністра економіки (за власним бажанням). На посаду в Мінекономіки Гринюк був призначений 2 червня цього року. Він юрист, був членом методичної ради при Офісі генерального прокурора.

З посад заступника міністра економіки також звільнені:

Михайло Лев (був призначений у Мінекономіки 9 червня 2021 року; до цього працював першим заступником голови Державного космічного агентства України та в.о. голови цього відомства);

Крістіна Голубицька ( працювала в Мінекономіки з 2 червня цього року; перед тим вона була керівником консультативно-дорадчого органу Офіс підтримки реформ при Державній митній службі);

Світлана Глущенко ( була призначена в міністерство 9 червня цього року; юрист, раніше працювала директором департаменту в Державній податковій службі України).

Варто зазначити, що 3 листопада Верховна Рада України звільнила Олексія Любченка з посади міністра економіки і першого віце-прем’єр-міністра України. Він обіймав цю посаду з 20 травня 2021 року. Любченко сам подав заяву про відставку.

Новим міністром економіки України стала Юлія Свириденко. До того, як очолити Мінекономіки, вона працювала заступницею керівника Офісу президента.

Читайте
Кадрові зміни в Кабміні: які завдання стоять перед міністрами і чого чекати далі

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка