Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра економіки, які працювали при вже колишньому очільнику відомства Олексієві Любченку.

Відповідні розпорядження від 5 листопада оприлюднені на офіційному сайті уряду.

Так, Кабмін звільнив Володимира Гринюка з посади першого заступника міністра економіки (за власним бажанням). На посаду в Мінекономіки Гринюк був призначений 2 червня цього року. Він юрист, був членом методичної ради при Офісі генерального прокурора.

З посад заступника міністра економіки також звільнені:

• Михайло Лев (був призначений у Мінекономіки 9 червня 2021 року; до цього працював першим заступником голови Державного космічного агентства України та в.о. голови цього відомства);

• Крістіна Голубицька ( працювала в Мінекономіки з 2 червня цього року; перед тим вона була керівником консультативно-дорадчого органу Офіс підтримки реформ при Державній митній службі);

• Світлана Глущенко ( була призначена в міністерство 9 червня цього року; юрист, раніше працювала директором департаменту в Державній податковій службі України).

Варто зазначити, що 3 листопада Верховна Рада України звільнила Олексія Любченка з посади міністра економіки і першого віце-прем’єр-міністра України. Він обіймав цю посаду з 20 травня 2021 року. Любченко сам подав заяву про відставку.

Новим міністром економіки України стала Юлія Свириденко. До того, як очолити Мінекономіки, вона працювала заступницею керівника Офісу президента.