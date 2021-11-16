У найближчі два-три тижні на Україну чекає посилення інформаційно-психологічної операції з боку РФ.

Такий прогноз в ефірі Свободи слова на ICTV оголосив спікер української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович.

– РФ зараз крутить каруселі на наших кордонах. Два тижні тому ми повідомили Міноборони про те, що здійснюється величезна операція із дезінформації, яка має приховати справжню мету цих заходів, – сказав Олексій Арестович.

Спікер української делегації ТКГ прогнозує, що загроза повномасштабного наземного вторгнення може посилитися на Різдво.

– Росіяни свідомо нас дезінформують, посуваючи терміни готовності на два-чотири місяці, – стверджує Олексій Арестович.

На його переконання, РФ має двоє воріт, коли операція у них може вдатися, – це різдвяні свята або час, коли Китай може почати операцію проти Тайваню.

– Під час різдвяних свят суспільство західних країн не буде реагувати. А якщо почнеться операція Китаю, то Заходу буде дуже важко сидіти в шпагаті і на Тайвань, і на Україну, – вважає спікер української делегації ТКГ.

Разом із тим, Арестович наголошує, що Україна цілком і повністю розуміє небезпеку.

– Ще в квітні, коли була перша концентрація, разом із партнерами було здійснене сценарне планування. Із того часу існують дев’ять сценаріїв оборони країни, які забезпечені і матеріально, і організаційно.

За його словами, нині ці сценарії постійно вдосконалюються.