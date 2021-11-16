Партія Слуга народу змінюватиме підходи в інформуванні громадян про події в державі.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV в своїй першій заяві після обрання на посаду голови партії заявила Олена Шуляк.

– На з’їзді 15 листопада ми говорили про те, що саме потрібно змінювати і в нашій політичній партії, і в роботі політичної структури, наскільки важливо правильно інформувати громадян. Бо, на превеликий жаль, існує дуже багато маніпуляцій у ЗМІ, викривлених меседжів, – наголосила вона.

За словами очільниці Слуги народу, дуже важливо, щоб люди знали, що в державному бюджеті-2021 фінансування сектору безпеки та оборони становило 5,92% від ВВП, а в 2022-му становитиме 5,95%.

– І дійсно такого бюджету для Міноборони, який запланований та ухвалений в першому читанні, – 131 млрд грн – ще не було. У 2019 році він, наприклад, становив 103 млрд грн, – зауважила Олена Шуляк.

Акцентувала очільниця Слуги народу й на військовій допомозі, яку Україна ніколи раніше не отримувала, а також на реформуванні підходів до складання державного оборонного замовлення.

– Якщо раніше воно складалося на один рік, то сьогодні на три. Це необхідно для того, щоб було розуміння, що та як повинно постачатися та виготовлятися, – переконана новопризначена очільниця партії.

Олена Шуляк заявляє: не можна стверджувати, що влада нічого не робить для вирішення ситуації на кордоні.

– У нас величезні проблеми із тим, що відбувається зараз на кордоні. Але наші служби виокремлюють ті ділянки, які потрібно підсилювати, – повідомила вона.

Ще один пункт, який представники партії Слуга народу обговорили під час з’їзду 15 листопада, – стосується можливості термінового ухвалення законопроекту щодо жорстких покарань за корупційні злочини у ЗСУ та Міноборони.

Олену Шуляк обрали головою політсили Слуга народу 15 листопада під час зʼїзду політичної партії. Вона була єдиною кандидаткою на цю посаду.

Фото: Олена Шуляк