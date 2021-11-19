Стало відомо, кому віддадуть вилучену у нардепа Киви нагородну зброю

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ щодо відзначення двох бійців Національної гвардії України нагородною зброєю. Йдеться саме про ту зброю, якою раніше було нагороджено народного депутата від партії Опозиційна платформа – За життя Іллю Киву.

Про це очільник МВС заявив з трибуни Верховної Ради у п’ятницю, 19 листопада, під час години запитань до уряду.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації із нагородною зброєю Киви та її подальшою долею, Монастирський сказав, що нардеп здав її у поліцію у четвер.

— Можу сказати, що саме сьогодні я підписав наказ про нагородження двох бійців НГУ. І саме ця зброя буде вручена сьогодні цим героям, які насправді мають честь та право бути відзначеними від імені української держави високою відзнакою, – уточнив Монастирський.

Зброю вручать командиру другого батальйону оперативного призначення Сергію Сидоріну, який з 2014 року брав участь у бойових діях. Раніше він знешкодив ворожий танк та отримав осколкове поранення, а також вивів один із підрозділів, який брав участь у бойових діях, з-під масового обстрілу.

Ще одну нагородну зброю отримає командир першого батальйону оперативного призначення Назарій Ясінський, який бере участь у бойових діях з 2014 року. Він брав участь у виявленні диверсійних груп і вивів багато бійців з-під вогню.

16 листопада стало відомо, що Монастирський підписав наказ, яким позбавив Іллю Киву права на нагородну зброю, яку йому видали у 2015 році.

Підставою для такого рішення стали “негідна поведінка та дії” нардепа, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави.

7 жовтня 2021 року Кива на тлі українського прапора привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження.

15 жовтня 2021 року, у день вбивства провідника ОУН Степана Бандери, він оприлюднив відео, на якому стріляє з автомата та влаштовує феєрверк. 6 листопада Кива з автомата розстріляв портрети, на яких, зокрема, були зображені Степан Бандера та Роман Шухевич.