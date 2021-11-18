Кабінет міністрів України погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної держадміністрації (ОДА). Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 17 листопада.

Про кадрове рішення Кабміну поінформував постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Погоджено звільнення… Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації, – написав Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Про причини такого рішення не повідомляється. Тепер указ про звільнення голови Закарпатської ОДА повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що Анатолій Полосков очолив область 7 грудня 2020 року. Відтак він працює головою ОДА менше року.

Анатолій Полосков закінчив у 1997 році Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (спеціальність – правознавство).

Згодом він працював у банківському секторі, а також займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року Полосков був директором виноробної компанії.

У серпні цього року уряд погодив звільнення голови Харківської ОДА Айни Тимчук.

На початку листопада Кабмін призначив тимчасового керівника Державної митної служби України: ним став В’ячеслав Демченко. Водночас Державну екологічну інспекцію України тимчасово очолив Дмитро Заруба.

Джерело: Тарас Мельничук