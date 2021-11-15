Верховна Рада України в п’ятницю, 19 листопада, заслухає Кабінет міністрів щодо ситуації на українському кордоні на фоні міграційної кризи.

Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій. Членів Кабміну заслухають під час традиційної години запитань до уряду.

Спочатку віце-спікер Олена Кондратюк запропонувала заслухати 19 листопада міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Вона нагадала, що на кордоні Польщі, Литви та Латвії зараз спостерігається гібридна агресія – так звана міграційна криза, яка загрожує й нашій країні.

– Ми бачимо серйозну ескалацію довкола нашого кордону також… Найголовніше питання – це готовність нашого кордону в цих важких умовах, в яких зараз знаходяться наші прикордонники. Ми знаємо, що понад тисячу кілометрів нашого спільного кордону з Білоруссю є незахищеними. Я пропоную заслухати в п’ятницю міністра внутрішніх справ України, оскільки прикордонна служба належить до його відання, – зазначила Кондратюк.

Згодом пролунала пропозиція, окрім голови МВС, також заслухати міністра оборони Олексія Резнікова.

Зрештою спікер ВР Руслан Стефанчук запропонував заслухати в п’ятницю, 19 листопада, звіт представників уряду про стан охорони українсько-білоруського кордону на фоні загрози напливу мігрантів.

– Пропозиція така: заслухати уряд про стан охорони державного кордону України з Білоруссю та протидію потенційній загрозі на державному кордоні України з нелегальними мігрантами, – оголосив Стефанчук.

Учасники погоджувальної ради фракцій підтримали цю пропозицію.

Що відомо про міграційну кризу на кордоні?

Міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі загострилася 8 листопада. Тоді сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків вирушили до кордону Польщі. Вони неодноразово намагалися штурмувати його.

Через ці події Варшава оголосила про бойову готовність на кордоні.

14 листопада стало відомо, що білоруські силовики готують мігрантів до масштабної спроби атаки на кордон Польщі.

Через міграційну кризу Україна посилює охорону на державному кордоні з Білоруссю. Будуть додатково залучені 8,5 тис. військовослужбовців Державної прикордонної служби, Нацгвардії та поліцейських.

Крім того, в низці областей України, які межують з Білоруссю, можуть запровадити надзвичайний стан, якщо ситуація загостриться.