У випадку нового нападу Росії на територію України Верховна Рада зможе зібратися за кілька годин, щоб ухвалити необхідні рішення.

Про це розповів в одному з інтервʼю перший віце-спікер парламенту, колишній голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи є якийсь план дій у ВР на випадок російського вторгнення.

За словами Корнієнка, парламент у такій ситуації міг би ухвалити рішення про запровадження в Україні військового чи надзвичайного стану.

– У Верховної Ради може бути тільки один план: якщо є задача ввести військовий або надзвичайний стан, зробити відповідні голосування, вона має протягом кількох годин зібратися. Зрозуміло, що хто не в Україні, їм важче буде це зробити. Але по Україні, якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю, що потенціал за кілька годин зібратися є. Якщо тиждень роботи по округах, то це до восьми годин, щоб доїхати з найвіддаленіших куточків, – зазначив Корнієнко.

Він уточнив, що в разі активних військових дій щодо нардепів застосують спеціальні способи захисту, аби вони могли проголосувати за потрібні рішення.

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Росія сконцентрувала біля українських кордонів понад 92 тис. військ. За словами Буданова, РФ може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – початку лютого 2022 року одразу з кількох напрямів. Йдеться про авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, напади на Сході України, в Одесі та Маріуполі та менше вторгнення з території Білорусі.

Цій заяві передували статті західних ЗМІ про накопичення російських військ біля кордонів України.

Тим часом у США готуються запровадити жорсткі санкції у разі вторгнення РФ до України. Крім того, Сполучені Штати можуть відправити військових радників та нове обладнання, включно зі зброєю, в Україну.

У Франції вже застерегли, що вторгнення на територію України матиме для РФ дуже серйозні наслідки.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс готовий відреагувати в разі зміни ситуації на українсько-російському кордоні.