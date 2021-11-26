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Екватор каденції: онлайн-трансляція прес-конференції Зеленського

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
володимир зеленський

Прес-конференція Володимира Зеленського розпочнеться 26 листопада о 12.00 і триватиме три години.

Вона присвячена екватору каденції глави держави. Через обмежену кількість людей у звязку з коронавірусними обмеженнями прес-конференцію Зеленського 2021 можна дивитися онлайн.

Прес-конференція Зеленського 2021 – онлайн

До участі у прес-конференції запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ. Кожен із них матиме можливість поставити Володимиру Зеленському своє запитання та отримати вичерпну відповідь.

Під час прес-конференції Зеленського 2021 будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми. Серед них проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу.

20 травня цього року Володимир Зеленський вже давав велику прес-конференцію за підсумками двох років його каденції.

Тоді глава держави обговорив із журналістами низку важливих питань і ключові напрями роботи. Зокрема, президент назвав пріоритети для розвитку країни, розповів, коли закінчиться епоха бідності, згадав про Росію, Донбас, будівництво Північного потоку-2, резонансну справу Шеремета, а ще розповів, чи думає про другий президентський термін.

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