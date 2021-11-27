Начальник Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років Василь Бурба має намір позиватися до президента України Володимира Зеленського за фактом звинувачень у розголошенні секретної інформації.

Про це екс-очільник розвідки повідомив в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

– Я змушений із завтрашнього дня звернутися до суду, і нехай суд поставить крапку в цьому питанні. Це питання не до мене, чи торгує Бурба документами, інформацією, це питання довіри до наших партнерів, – сказав Василь Бурба.

Колишній начальник Головного управління розвідки також додав, що його здивувало те, що після його заяв у програмі тиждень тому лише за один день отримав чотири повістки.

– Дуже дивно, але в понеділок я отримав протягом дня чотири повістки – дві до ДБР та дві – до СБУ, – зазначив екс-очільник розвідки.

Василь Бурба додав, що його тішить така активність, оскільки метою його виступу було довідатись, був злив операції чи ні.

19 листопада начальник Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років Василь Бурба заявив, що не отримував письмової вказівки від президента України про перенесення спецоперації із затримання вагнерівців.

За його словами, таку інформацію йому та заступникові глави СБУ Руслану Баранецькому передав очільник Офісу президента.

26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції звинуватив Василя Бурбу в розголошенні інформації про спецоперацію із затримання вагнерівців.

Заяву колишній очільник розвідки зробив після того, як 17 листопада 2021 року журналісти-розслідувачі проекту Bellingcat та інтернет-видання The Insider оприлюднили розслідування про спецоперацію України із затримання понад 30 бойовиків російської Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, причетних до військових злочинів на Сході України.

Вагнерівців мали затримати 25 липня 2020 року, екстрено посадивши на території України літак, у якому вони мали прямувати із Білорусі до Туреччини.

Однак 23 липня 2020 року в Офісі президента вирішили перенести операцію на тиждень. Формальною причиною було прагнення не зірвати режим припинення вогню, який набував чинності 27 липня.

Проте сісти на літак бойовики не встигли, тому що на світанку 29 липня їх затримав спецназ групи Альфа КДБ Білорусі.

Попри запит України про екстрадицію найманців 14 серпня передали російській стороні.