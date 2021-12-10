Зеленський виступив на саміті за демократію: про що говорив президент

У п’ятницю, 10 грудня, на другий день саміту Джо Байдена за демократію президент України Володимир Зеленський виступив з промовою.
Трансляцію виступу Зеленського можна побачити на каналі саміту на YouTube.
Новина доповнюється…
Нагадаємо, вчора, 9 грудня, у перший день саміту за демократію, президент взяв участь у заході, але не робив на ньому офіційних заяв.
На саміті обговорюють три теми: захист від авторитаризму, просування прав людини та боротьбу з корупцією.
Україна опинилася серед 110 країн, запрошених на захід.
Серед не запрошених – Туреччина, Росія та Китай.