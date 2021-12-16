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Факти / Україна / Політика

Резолюція щодо військ РФ на кордоні: Зеленський і Кулеба подякували Європарламенту

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Європарламент ЄС

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякували Європарламенту за резолюцію щодо російських військ та ескалації ситуації на кордоні України з Росією.

– Дякую за потужну підтримку України з боку Європейського Союзу. Вчора – на саміті Східного партнерства. Сьогодні – із резолюцією Європарламенту щодо ситуації на українському кордоні! – повідомив президент.

Він наголосив, що військові дії проти України матимуть для Російської Федерації високу економічну та політичну ціну.

– Загроза безпеці України – це загроза миру та стабільності Європи, – наголосив Зеленський.

Тим часом Дмитро Кулеба наголосив, що Європарламент закликав Росію відкликати війська та припинити загрози, а також – підтвердив перспективу членства України в ЄС та неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів.

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Фото: Dreamstime

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