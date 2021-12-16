Резолюція щодо військ РФ на кордоні: Зеленський і Кулеба подякували Європарламенту

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякували Європарламенту за резолюцію щодо російських військ та ескалації ситуації на кордоні України з Росією.

– Дякую за потужну підтримку України з боку Європейського Союзу. Вчора – на саміті Східного партнерства. Сьогодні – із резолюцією Європарламенту щодо ситуації на українському кордоні! – повідомив президент.

Він наголосив, що військові дії проти України матимуть для Російської Федерації високу економічну та політичну ціну.

– Загроза безпеці України – це загроза миру та стабільності Європи, – наголосив Зеленський.

Тим часом Дмитро Кулеба наголосив, що Європарламент закликав Росію відкликати війська та припинити загрози, а також – підтвердив перспективу членства України в ЄС та неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів.