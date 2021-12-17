У п’ятницю, 17 грудня, у Верховній Раді України відбудеться традиційна година запитань до уряду. Перед нардепами виступить із доповіддю прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Засідання парламенту традиційно розпочнеться о 10.00.
Доповідь голови Кабінету міністрів є першим питанням порядку денного. Вона буде присвячена соціально-економічній ситуації в Україні. Прем’єр також розповість про заходи, яких вживає Кабмін для вирішення проблемних питань.
Далі нардепи планують ухвалити постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках. Після чого вони перейдуть до розгляду законопроектів у першому та другому читаннях.
Серед важливих законодавчих ініціатив, які потрапили в сьогоднішній порядок денний, є три законопроекти про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№ 2683, 2683-2, 2683-3). Народні депутати можуть їх розглянути повторно в першому читанні.
Для повторного розгляду з пропозиціями президента пропонується закон Про адміністративну процедуру (№ 3475).
Також нардепи можуть повторно розглянути закон про вдосконалення правового регулювання фінансування діяльності партій (із пропозиціями президента України, № 5253-1).
До першого читання запропоновані законопроекти про:
• встановлення нового свята – Дня української державності (президентський законопроект № 5864);
• адміністративну відповідальність громадян за порушення митних правил (№ 6051);
• затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки (№ 6129);
• вдосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності (№ 5409).
У другому читанні народні обранці планують розглянути законопроекти:
• про встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються профілактичних щеплень (№ 6084);
• про державну підтримку сфери спорту (№ 4577);
• про зарахування акцизного податку з реалізації тютюнових виробів суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі (№ 5719);
• про оподаткування товарів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях (№ 4278 та № 4279);
• про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення лотерей та азартних ігор (№ 2713-д);
• про лікарські засоби (№ 5547);
• про антидопінгову діяльність у спорті (№ 5099);
• про вдосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в повітря (№ 5339);
• про Загальнодержавну цільову соціальну програму Питна вода України на 2022 – 2026 роки (№ 5723);
• про збереження лісів (№ 5650);
• про вдосконалення засад діяльності Державного бюро розслідувань (№ 5305).
Крім того, до порядку денного включені низка законопроектів про ратифікацію угод та конвенцій. Є і кілька проектів законів про вихід з угод СНД (Співдружності Незалежних Держав).