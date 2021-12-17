У п’ятницю, 17 грудня, у Верховній Раді України відбудеться традиційна година запитань до уряду. Перед нардепами виступить із доповіддю прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Засідання парламенту традиційно розпочнеться о 10.00.

Доповідь голови Кабінету міністрів є першим питанням порядку денного. Вона буде присвячена соціально-економічній ситуації в Україні. Прем’єр також розповість про заходи, яких вживає Кабмін для вирішення проблемних питань.

Далі нардепи планують ухвалити постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках. Після чого вони перейдуть до розгляду законопроектів у першому та другому читаннях.

Серед важливих законодавчих ініціатив, які потрапили в сьогоднішній порядок денний, є три законопроекти про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№ 2683, 2683-2, 2683-3). Народні депутати можуть їх розглянути повторно в першому читанні.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента пропонується закон Про адміністративну процедуру (№ 3475).

Також нардепи можуть повторно розглянути закон про вдосконалення правового регулювання фінансування діяльності партій (із пропозиціями президента України, № 5253-1).

До першого читання запропоновані законопроекти про:

• встановлення нового свята – Дня української державності (президентський законопроект № 5864);

• адміністративну відповідальність громадян за порушення митних правил (№ 6051);

• затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки (№ 6129);

• вдосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності (№ 5409).

У другому читанні народні обранці планують розглянути законопроекти:

• про встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються профілактичних щеплень (№ 6084);

• про державну підтримку сфери спорту (№ 4577);

• про зарахування акцизного податку з реалізації тютюнових виробів суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі (№ 5719);

• про оподаткування товарів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях (№ 4278 та № 4279);

• про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення лотерей та азартних ігор (№ 2713-д);

• про лікарські засоби (№ 5547);

• про антидопінгову діяльність у спорті (№ 5099);

• про вдосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в повітря (№ 5339);

• про Загальнодержавну цільову соціальну програму Питна вода України на 2022 – 2026 роки (№ 5723);

• про збереження лісів (№ 5650);

• про вдосконалення засад діяльності Державного бюро розслідувань (№ 5305).

Крім того, до порядку денного включені низка законопроектів про ратифікацію угод та конвенцій. Є і кілька проектів законів про вихід з угод СНД (Співдружності Незалежних Держав).