На черговому пленарному засіданні в п’ятницю, 17 грудня, народні обранці заслухають доповідь прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Засідання Верховної Ради традиційно розпочнеться о 10.00. Трансляцію можна буде переглянути онлайн на сайті Факти ICTV.

Денис Шмигаль, який виступить на початку засідання, розповідатиме про соціальну-економічну ситуацію в країні та дії уряду з вирішення проблемних питань.

У подальшому народні обранці планують розглянути низку законодавчих ініціатив, серед яких три законопроекти про накопичувальне пенсійне забезпечення (№ 2683, 2683-2, 2683-3, повторне перше читання).

Є в порядку денному і два закони для повторного розгляду з пропозиціями президента Володимира Зеленського: Про адміністративну процедуру (№ 3475) та щодо правового регулювання фінансування діяльності партій (№ 5253-1).

У першому читанні народні депутати планують також розглянути президентський законопроект про встановлення в Україні нового свята – Дня української державності (№ 5864).

Крім того, в першому читанні хочуть затвердити Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму на 2021-2025 роки (№ 6129), а також зробити крок до вдосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності (№ 5409).

Є й низка законопроектів, включених до порядку денного для розгляду в другому читанні:

• про відповідальність за підробку документів, що стосуються профілактичних щеплень (№ 6084);

• про оподаткування товарів, які пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях (№ 4278 і № 4279);

• про оподаткування доходів від організації та проведення лотерей та азартних ігор (№ 2713-д);

• про лікарські засоби (№ 5547);

• про вдосконалення засад діяльності Державного бюро розслідувань (№ 5305) та інші.

Під час засідання нардепи можуть схвалити вихід із низки угод СНД, а також підтримати постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв в Україні у 2022-2023 роках.