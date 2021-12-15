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ЄС готовий посилити санкції проти РФ у разі подальшої агресії проти України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Російській Федерації.

– ЄС повністю підтримує Україну в умовах російської агресії. Будь-які подальші агресивні дії проти України обійдуться великими витратами для Росії. Ми можемо збільшити і розширити нинішні санкції або схвалити додаткові, якщо буде потрібно, – заявила президент Єврокомісії.

Нагадаємо, що це не вперше, коли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про розширення санкцій проти Росії у разі посилення агресії проти України.

Ескалація агресії проти України

Західні ЗМІ з посиланням на американські розвіддані писали, що Росія планує вторгнення в Україну на початку 2022 року. Наголошувалося, що Москва з цією метою може залучити до 175 тис. військовослужбовців. Також у ЗМІ оприлюднили мапу можливого наступу.

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

У Пентагоні запевнили, що США готові забезпечити Україну всім необхідним для захисту від агресії. А президент США Джо Байден попередив, що зробить “дуже складним” вторгнення РФ на територію України.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед початком зустрічі голів МЗС країн-членів Євросоюзу в Брюсселі заявив, що РФ готується до повномасштабної війни проти України.

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Джерело: Twitter Урсули фон дер Ляєн

Фото: Getty Images

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