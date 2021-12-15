Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Російській Федерації.

– ЄС повністю підтримує Україну в умовах російської агресії. Будь-які подальші агресивні дії проти України обійдуться великими витратами для Росії. Ми можемо збільшити і розширити нинішні санкції або схвалити додаткові, якщо буде потрібно, – заявила президент Єврокомісії.

The EU fully supports Ukraine in the face of the Russian aggression. Any further aggressive acts against Ukraine will have massive costs for Russia. We can scale up and expand existing sanctions or adopt additional ones, if needed. pic.twitter.com/Ljz921MpJp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2021

Нагадаємо, що це не вперше, коли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про розширення санкцій проти Росії у разі посилення агресії проти України.

Ескалація агресії проти України

Західні ЗМІ з посиланням на американські розвіддані писали, що Росія планує вторгнення в Україну на початку 2022 року. Наголошувалося, що Москва з цією метою може залучити до 175 тис. військовослужбовців. Також у ЗМІ оприлюднили мапу можливого наступу.

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

У Пентагоні запевнили, що США готові забезпечити Україну всім необхідним для захисту від агресії. А президент США Джо Байден попередив, що зробить “дуже складним” вторгнення РФ на територію України.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед початком зустрічі голів МЗС країн-членів Євросоюзу в Брюсселі заявив, що РФ готується до повномасштабної війни проти України.

Джерело: Twitter Урсули фон дер Ляєн