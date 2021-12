Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Російській Федерації.

The EU fully supports Ukraine in the face of the Russian aggression.

Any further aggressive acts against Ukraine will have massive costs for Russia.

We can scale up and expand existing sanctions or adopt additional ones, if needed. pic.twitter.com/Ljz921MpJp

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2021