Столтенберг закликав РФ перед святами відвести війська від кордону з Україною

Напередодні різдвяно-новорічних свят РФ має можливість знизити напруженість у регіоні, якщо відведе свої війська від українського кордону.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю агентству dpa.

За його словами, таким чином Москва забезпечить спокійний святковий період усім зацікавленим сторонам.

Столтенберг поки не бачить ознак уповільнення нарощування російський військ сил.

Він висловив готовність до розмови з РФ у контексті її вимог щодо гарантій безпеки, але вкотре відкинув ідеї щодо неприйняття до складу НАТО окремих держав, зокрема й України.

– Ми не можемо ставити під сумнів право НАТО захищати всіх союзників, а також основний принцип, за яким кожна нація має право обирати свій власний шлях, – сказав генсек Альянсу.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці США пишуть, що Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною.

17 грудня МЗС Росії опублікувало проекти угод зі США та НАТО. Серед іншого РФ вимагає не приймати Україну до Альянсу та не вести на її території військову діяльність.