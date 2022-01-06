П’ятий президент та лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко заявив, що повернеться в Україну з-за кордону 17 січня.

Про це політик поінформував на своїй сторінці в Facebook. Порошенко уточнив, що після повернення має намір зустрітися з генпрокурором Іриною Венедіктовою, а також прийти до суду в рамках справи, в якій йому повідомили про підозру в державній зраді.

– 17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом, – зазначив Порошенко.

Він додав, що повертається, щоб “захищати Україну” в умовах зовнішньої російської агресії. Порошенко запевнив, що саме цьому планує присвятити тиждень перед поверненням (10 по 15 січня), проте не уточнив деталей.

– Наступний тиждень — з 10 по 15 січня — працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні, – повідомив він.

Що відомо про підозру Порошенку

20 грудня минулого року Петру Порошенку оголосили підозру в держзраді.

Підозру підписала не генеральний прокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників.

Йдеться про справу щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу та сприяння терористичним організаціям ДНР/ЛНР.

За версією слідства, Порошенко нібито сприяв зриву контрактів на постачання вугілля з ПАР, після чого на вимогу представників Росії були підписані контракти на постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Політику оголосили підозру за ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу.

Більше деталей про цю справу та інших її фігурантів – у матеріалі.

Офіс генпрокурора вже погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку: арешт із можливістю застави у розмірі 1 млрд грн.

Сам політик у грудні полетів за кордон: спочатку до Туреччини, де зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм, а згодом до Польщі.

Наприкінці грудня Порошенко заявив, що повернеться в Україну “в першій половині січня за своїм графіком”.

Джерело: Facebook Петра Порошенка

Фото: Європейська Солідарність