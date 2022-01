Росія перекидає танки та Гради з Сибіру до кордонів з Україною – CIT

Аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT) за останній тиждень зафіксували у соціальних мережах близько 30 відео, які свідчать про перекидання військовослужбовців та техніки з Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони РФ.

У роликах техніка зафіксована на автошляхах, у процесі завантаження на залізничні платформи та на ешелонах, що рухаються на захід.

Більшість військової техніки зафіксували у Східному Сибіру та Далекому Сході — від Бурятії до Приморського краю.

Склад техніки, що перевозиться, досить різноманітний: вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню Град та Ураган. Крім того, на відео з Новосибірська помітили, ймовірно, ЗРК Тор або зенітна самохідна установка Шилка.

У CIT повідомляють, що разом з технікою в пасажирських та товарних вагонах їде і особовий склад, проте точно його чисельність встановити складно.

Аналітики визначили кілька пунктів відправлення техніки: Улан-Уде (Бурятія), Борзя (Забайкальський край), Білогірськ (Амурська область) та Уссурійськ (Приморський край). У CIT припустили, що техніка відноситься до з’єднань всіх чотирьох армій Східного військового округу.

Варто зазначити, що один із ешелонів вирушив зі станції Дивізіонна в Улан-Уде, неподалік якої дислокується 5-а окрема танкова бригада, яка брала участь в боях за Дебальцеве в 2015 році.

Таке широке залучення сил, а також те, що деякі ешелони були помічені вже в Новосибірську та Кемерово, не пояснює перекидання місцевими навчаннями. Найімовірнішим, що цю техніку відправили до окупованого Криму та регіонів, що межують з Україною. Джерела New York Times в американській розвідці стверджують, що Росія планує наростити стотисячне угруповання біля кордонів до 175 тис. бійців.

При цьому в тому ж матеріалі йдеться, що можливий напад на підконтрольні українській владі території може бути відкладено через погодні умови, оскільки через теплу зиму ґрунт на сході України поки що не замерз. Розвідники вважають, що це може змусити перенести операцію на лютий.

Частина експертів, опитаних The Guardian, вважають масштабну операцію із захопленням Києва та Харкова малоймовірною. У доповіді Institute for the Study of War йдеться, що для повноцінної окупації тільки столиці та великих міст на сході України може знадобитися до 325 тис. військовослужбовців. Наразі жодних ознак мобілізації чи залучення військ нацгвардії РФ або військової поліції у CIT не спостерігають.

10 січня у Женеві відбулися переговори між делегаціями США та Росії. Вони тривали протягом майже восьми годин із перервою на ланч.

Під час переговорів Росія висунула США принципові умови для досягнення прогресу в інших питаннях. Одна із них – відмова від “освоєння територій” держав, які стали членами Альянсу після 1997 року.

Джерело: Conflict Intelligence Team