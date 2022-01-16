Кулеба про переговори США-РФ: План Кремля не спрацював, а ультиматуми відкинуті

Під час переговорів між США, НАТО та Росією цього тижня план Кремля з розділення Заходу не спрацював, а ультиматуми Москви були відкинуті.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю німецькому виданню Bild. За його словами, під час цих перемовин трансатлантична спільнота продемонструвала РФ, що непохитно стоїть на боці України.

Очільник МЗС нагадав, що перед переговорами були узгоджені позиції з Україною. Зокрема, відбулися телефонні розмови із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

– План Росії розділити Захід за допомогою перемовин з американцями через голови українців і європейців не спрацював. Нелегітимні ультиматуми щодо відносин НАТО з Україною були справедливо відхилені, – наголосив Кулеба.

Міністр пояснив, що ситуація для України була б більш невизначеною, якби Москва все ж досягла успіху в спробах розділити Захід чи змусити до компромісу щодо базових принципів НАТО. Проте ці задуми Кремля провалилися.

– Тож спільна стратегія стримування поки що працює і зміцнює безпеку в регіоні. Я вірю в силу дипломатії і хотів би наголосити, що всі наші зусилля спрямовані на те, щоб відмовити Росію від подальшої ескалації та переконати її перейти до деескалації. Україна хоче миру, безпеки та стабільності вдома та у всій Європі, – заявив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що зараз важливе питання – як діяти далі. Він нагадав про твердження Москви, що РФ не планує воєнних дій проти України.

– Якщо вони хочуть довести серйозність цього твердження, їм потрібно продовжити діалог у встановлених форматах, – заявив Кулеба.

Як відомо, цього тижня в Європі пройшли три раунди переговорів, у яких взяли участь делегації США та Росії.

10 січня в Женеві відбулася зустріч у форматі США-РФ.

12 січня в Брюсселі зібралася на засідання Рада НАТО-Росія. А 13 січня у Відні – Постійна рада ОБСЄ за участю представників США та РФ.

Темами перемовин було нарощування російських військ біля кордонів України, а також ультиматум Кремля щодо “гарантій безпеки” (серед вимог – недопуск України в НАТО). За підсумками зустрічей Росії не вдалося досягнути поставлених цілей.