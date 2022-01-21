Затримали в Криму: російський суд вимагає 12 років ув’язнення для українця з інвалідністю

У російському військовому суді Ростова-на-Дону громадянина України хочуть засудити на 12 років. Йдеться про 64-річного кримського татарина Зекір’ю Муратова, який має інвалідність третьої групи.

Як повідомила у Telegram-каналі повідомила омбудсмен Людмила Денісова, перші три роки Зекір’я Муратов має провести в тюрмі, а решту – в колонії суворого режиму.

Крім того, російський обвинувач просить призначити громадянину України півтора року обмеження волі після звільнення з колонії.

Кримського татарина звинувачують за ч. 2 ст. 205 (Участь у діяльності терористичної організації) КК РФ.

– Однією з головних підстав для обвинувачення кримського татарина в тероризмі є свідчення секретного свідка ФСБ, який розповів, що Муратов був активним учасником так званих халакатів – релігійних занять, – написала Людмила Денісова.

Вона додала, що окрім інвалідності Зекір’я Муратов має ряд захворювань опорно-рухового апарату, а також хронічні захворювання у вигляді гіпертонії та стенокардії. Раніше він переніс кілька операцій.

– 12 років позбавлення волі для 64-річного Зекір’ї фактично дорівнює довічному ув’язненню, – повідомила омбудсмен.

За її словами, подібні російські судові процеси над кримськими татарами та іншими українськими політв’язнями порушують норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основних свобод і Загальну декларацію прав людини.

Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на Росію для звільнення усіх, кого незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Переслідування кримських татар у РФ

7 липня 2020 року російські силовики провели масові обшуки у кримських татар у Бахчисарайському, Червоногвардійському та Сімферопольському районах.

У ході слідчих дій було затримано Зекір’ю Муратова та ще шістьох осіб. Їх звинуватили в організації чи участі у діяльності в ісламістській партії Хізб ут-Тахрір, яку РФ визнала терористичною організацією.

У матеріалах справи йдеться, зокрема, про те, що вони зустрічалися на квартирах, читали релігійну літературу та вербували нових учасників.

Фото: Крымская солидарность

Джерело: Людмила Денісова