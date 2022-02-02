Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва, щоб засвідчити підтримку Україні на тлі загрози вторгнення Росії. Його приїзд почали обговорювати у західних ЗМІ.

Деякі видання вважають, що напад РФ став би катастрофою і для України, і для Європи. Тож краще обговорювати питання миру на Донбасі, ніж сидіти, склавши руки.

Підтримка України

Джонсон прибув до Києва, щоб засвідчити підтримку Україні, яка стоїть перед загрозою вторгнення. До країни, де політичне виживання має більш екзистенційний сенс, далекий від перебільшених метафор Вестмінстера, пише BBC.

Прем’єр-міністр сказав президенту Володимиру Зеленському, що Британія завжди відстоюватиме свободу його країни.

Він оголосив чітке попередження для Москви: якщо РФ перетне кордон, її зустріне рішуча українська армія, яка чинитиме дуже запеклий і кривавий опір. Джонсон переконаний, що у Кремлі повинні замислитися над цим.

Джонсон також попередив Москву про автоматичність будь-яких економічних санкцій, які мають намір запровадити проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Його повідомлення було зрозумілим – потужна підтримка України, потужне стримування Росії.

Обговорювати питання миру

краще, ніж сидіти у Лондоні

Джонсон зіткнувся з потенційною кризою, яка у майбутній перспективі може забрати мільйони життів, вважає CNN.

Хоч би як дивно це звучало, але летіти до країни, яка готується до битви, для обговорення питання війни та миру, ймовірно краще, ніж сидіти в Лондоні й чекати.

Вторгнення було б катастрофою

На думку прем’єр-міністра Британії, вторгнення Російської Федерації в Україну закінчиться гуманітарною, політичною та військовою катастрофою для РФ та світу, пише The Guardian.

Стоячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, він заявив, що Велику Британію оцінюватимуть за рівнем допомоги, яку вона надасть Україні.

Під час візиту він заперечив, що США та Велика Британія перебільшують масштаби російської загрози. Джонсон переконаний, що скупчення військ РФ біля кордонів – це явна та безумовна небезпека.

Він додав, що зосередження військ було чи не найбільшою демонстрацією ворожості Росії до України за весь час. Джонсон сказав, що масштаби армії РФ перевершують навіть вторгнення у 2014 році.