Нардеп Трухін заявив про готовність скласти мандат, якщо цього вимагатимуть команда і ситуація

Народний депутат Олександр Трухін (фракція Слуга народу) заявив про готовність нести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат у тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація та команда Слуги народу.

– Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції. Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія, незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність, – йдеться у коментарі Трухіна, переданому агентству Інтерфакс-Україна у середу.

Нардеп зазначив, що він щиро шкодує, що він опинився в епіцентрі цього скандалу.

– Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я справді наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані, – зазначив нардеп.

Він додав, що його поведінці навряд чи є виправдання.

– Я розумію, що зараз багатьох сповнюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабаря, не брав хабаря, і дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові, – зазначив Трухін.

Парламентарій повідомив, що протягом останніх п’яти місяців він повною мірою співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію.